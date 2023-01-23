『多目的造花コンボ DIYセンターピースアレンジメント ウェディングブライダルブーケ テーブルチェア装飾 キャンドルホルダー ベビーシャワー ケーキ装飾 フラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 14時 18分に出品され04月18日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名多目的造花コンボ DIYセンターピースアレンジメント ウェディングブライダルブーケ テーブルチェア装飾 キャンドルホルダー ベビーシャワー ケーキ装飾 フラワーストリップ ホームデコレーション(アフリカバイオレットパープル)TINGE TIME Purple Flowers Artificial， Fake Flowers for Decoration Rose with Stem， 25pcs Artificial Flowers for DIY Wedding Bouquet， Centerpiece， Bridal Shower， Party， Flower Arrangement Decorationブランド：TINGE TIME商品サイズ：高さ：5.1 cm横幅：25.4 cm奥行：28 cm重量：4999 g商品番号：色：African Violet Purple素材：Plastic