『バイコム 海水用 スーパーバイコム 78 1000ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 27分に出品され03月28日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,720円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイコム 海水用 スーパーバイコム 78 1000ml



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :10.5×10.5×17.5cm

・本体重量:0.001kg





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。