ノートオーラ ホイールナット E13 M12xP1.25 極限 貫通ナット アルミキャップ付 16個セット KYO-EI(協永産業) HP36K【新年の贈り物】

商品情報

品番: HP36K

サイズ: M12xP1.25

カラー: ブラック

入数: ナット16個

外径: 20mm

全長: 28mm

取付座: 60度テーパー座 (※平面座・球面座のホイールは取付不可)

有効ネジ: 20mm

1個あたりの重量: 27g

付属品: 専用アダプター、6HEXL型レンチ



車種: ノートオーラ

型式: E13

※記載の適合車種はあくまで参考です。ご購入の際は現車のネジサイズ・PCD・ホール数や装着ホイールの各サイズ等を必ずご確認下さい。

※トヨタ・レクサスの純正アルミホイールは平面座、ホンダの純正アルミホイールは球面座がございます。各OEM車も同様の場合がございますのでご注意ください。