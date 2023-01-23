『キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 25分に出品され03月04日 00時 25分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品説明【製品名】 猫用のホイールランニングマシーン【材料】 木製【サイズ】 21x8x80cm サイズは目安になります。【タイプ】写真参照をお願いします。※ご注文時にお問い合わせフォームよりご希望をお知らせください。【重さ】約800gセット内容:壁掛けペット家具x1取り付けネジセットx1【注意事項】・光の具合により、色や素材のイメージが写真と若干異なる場合がございます・サイズ多少の誤差がございます、ご了承ください。・輸入品につき傷やスレなどがある場合がございます。
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落札価格7719円
769 入札履歴
終了
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