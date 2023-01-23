『Hottest?2PM 1st MUSIC VIDEO COLLECTION & The History?【初回生産限定盤】 [DVD]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 38分に出品され03月04日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
K-POP最強のアーティスト！アジアNo 1ボーイズグループ2PM遂に日本上陸！ すでに日本に数多く存在している2PMファンのみならず、2PMビギナーにも強力に訴えかけるマストアイテムの登場！過去に韓国で発表されたMVに、さらに所属事務所JYPエンタテイメントに存在するデビュー前からの膨大かつ貴重な秘蔵映像素材を20~25分程度に編集した2PM Historyを収録！さらに初回生産限定盤のみ、PV7曲と2PM History-1st Contact Ver-を収録した特典DVDと、12月に行われる購入者限定イベントの参加券、68Pフォトブック、特製フォトカードを封入した豪華BOX仕様。通常盤の初回生産分には初回生産限定盤とは別絵柄の特製フォトカード封入。 【初回生産限定盤】DVD2枚組、BOX仕様、フォトブック、イベント参加券、特製フォトカード付 ※初回限定版をご希望の場合、単品でのご注文をお願いします。他の商品とあわせてご注文されますと、それらの商品の発送可能時期によりましては、初回特典付をお取り置きできない場合がございますので、ご了承ください。 ※在庫がなくなり次第終了となります。
ＴＨＥ ２ＰＭ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ（初回生産限定版）／２ＰＭ
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少女時代 GIRLS GENERATION LOVE&PEACE Japan 3rd Tour [Blu-Ray] (初回限定盤) ブルーレイ【新品未開封】【国内正規品】管理612R
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NCT DREAM／NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM -PREMIUM EDITION-＜2Blu-ray＞20230823
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◇11月14日発送予定◇ SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] JAPAN（2DVD+フォトブック+ポストカード+フォトカード+フォトカードスタンド）特典なし
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K-pop Super Junior - World Tour Super Show 4 (Dvdmu212)
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K-POP DVD 2015-2023 Golden Disk Awards 26枚Set BIGBANG/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE/ BLACKPINK/ SEVENTEEN 他 Awards KPOP DVD
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K-POP DVD 2018 KBS/ SBS/ MBC / MAMA/ MELON/ SIRIBADA/ AAA/ GDA/ SMA/ GAON 26枚Set TVXQ/ EXO/ バンタン/ WANNA ONE/ TWICE 他 Awards DVD
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K-POP DVD マヌケたちの刑務所生活 26枚SET -2019.03.16-09.07- 日本語字幕あり SEVENTEEN GOT7 JB IZ*ONE イェナ ユジン 韓国番組 IDOL KPOP DVD
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K-POP DVD バンタンBOMB 26枚SET EP01-EP810 日本語字幕なし バンタン B.ANGTAN KPOP DVD
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落札価格7719円
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