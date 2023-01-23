Hottest?2PM 1st MUSIC VIDEO COLLECTION & The History?【初回生産限定盤】 [DVD]【2025の人気アイテム】

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K-POP最強のアーティスト！アジアNo 1ボーイズグループ2PM遂に日本上陸！ すでに日本に数多く存在している2PMファンのみならず、2PMビギナーにも強力に訴えかけるマストアイテムの登場！過去に韓国で発表されたMVに、さらに所属事務所JYPエンタテイメントに存在するデビュー前からの膨大かつ貴重な秘蔵映像素材を20~25分程度に編集した2PM Historyを収録！さらに初回生産限定盤のみ、PV7曲と2PM History-1st Contact Ver-を収録した特典DVDと、12月に行われる購入者限定イベントの参加券、68Pフォトブック、特製フォトカードを封入した豪華BOX仕様。通常盤の初回生産分には初回生産限定盤とは別絵柄の特製フォトカード封入。 【初回生産限定盤】DVD2枚組、BOX仕様、フォトブック、イベント参加券、特製フォトカード付 ※初回限定版をご希望の場合、単品でのご注文をお願いします。他の商品とあわせてご注文されますと、それらの商品の発送可能時期によりましては、初回特典付をお取り置きできない場合がございますので、ご了承ください。 ※在庫がなくなり次第終了となります。