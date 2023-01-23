『マイゾックス レーザー墨出器専用 精密エレベーター三脚 LET-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 49分に出品され04月05日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マイゾックス レーザー墨出器専用 精密エレベーター三脚 LET-C
【商品説明】
・仕様2:三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
・仕様3:地墨が見える貫通構造。
・仕様:エレベーター昇降硬さ調整機構付。
・全縮時:585mm
・全長:1.240mm
・材質:アルミ
・特長:脚頭ネジは5/8インチネジ。
・用途:レーザー墨出器の設置
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 2.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7719円
23 入札履歴
終了
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