『マイゾックス レーザー墨出器専用 精密エレベーター三脚 LET-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 49分に出品され04月05日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マイゾックス レーザー墨出器専用 精密エレベーター三脚 LET-C



【商品説明】

・仕様2:三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。

・仕様3:地墨が見える貫通構造。

・仕様:エレベーター昇降硬さ調整機構付。

・全縮時:585mm

・全長:1.240mm

・材質:アルミ

・特長:脚頭ネジは5/8インチネジ。

・用途:レーザー墨出器の設置



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 2.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。