[ケンダルアンドカイリー] NORA MINI BACK PACK ミニ バック リュック レディース ガールズ コンパクト トラベル Purple/77【2025の人気アイテム】

商品情報

商品紹介インスタフォロワー数世界一姉妹のブランド のBAG ミニリュックタイプ。 高級感がありながらも、ロゴベルトが今時なデザイン。 デイリーカジュアルから、ガーリーなスタイリングにと、様々なコーディネートに活躍。 ブランド紹介世界で最も有名な姉妹、世界で最も影響力のあるヤングセレブジェンナー姉妹が2012年に立ち上げたブランド。Kendall + Kylie (ケンダルアンドカイリー)アパレル、バッグ、フットウェア、サングラス、スイムウェアと広範囲にアイテムを展開。各シーズン彼女たちがインスピレーションテーマを掲げ、デザインに落し込んでいる。