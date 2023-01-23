『自転車メーカーサポート対応MyPallas(マイパラス) 12インチ キッズ用ランニングバイク 子供用ペダルなし自転車 MC-03-AG ア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 05時 25分に出品され05月01日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

自転車メーカーサポート対応MyPallas(マイパラス) 12インチ キッズ用ランニングバイク 子供用ペダルなし自転車 MC-03-AG ア



【商品説明】

・タイヤサイズ:12インチ

・ハンドル高さ調整範囲:500〜530mm シート高さ調整範囲:330〜400mm

・体重制限:30kg以下

・対象年齢:2歳〜5歳

・発売年・モデルイヤー: 2020

・身長制限:90cm以上



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 71.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。