『田苑 芋 パック 1800ml 6本セット 田苑酒造 焼酎 芋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 07分に出品され03月25日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鹿児島の新鮮なさつま芋を、伝統の技と白麹を駆使し、素材のもつ旨味を引き出した奥深い味わいです。
名称：田苑 芋 パック
メーカー：田苑酒造
酒類：焼酎
酒タイプ：芋
アルコール度数：25%
容量：1800ml×6本セット
発送について：
本商品は発送まで2〜7営業日かかります。
※注意
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また商品画像のラベル、パッケージや度数、容量、ビンテージなど予告なく新商品に切り替わっている場合があります。
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落札価格7719円
953 入札履歴
終了
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