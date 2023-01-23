『田苑 芋 パック 1800ml 6本セット 田苑酒造 焼酎 芋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 07分に出品され03月25日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,719円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鹿児島の新鮮なさつま芋を、伝統の技と白麹を駆使し、素材のもつ旨味を引き出した奥深い味わいです。





名称：田苑 芋 パック

メーカー：田苑酒造

酒類：焼酎

酒タイプ：芋

アルコール度数：25%

容量：1800ml×6本セット

発送について：

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