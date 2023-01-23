『COIN COLLECTION 規格が異なる鑑定済みコインの一括管理ケース PCGS NGC ICG ANACS (BB(Black×Bla【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 50分に出品され03月30日 21時 50分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COIN COLLECTION 規格が異なる鑑定済みコインの一括管理ケース PCGS NGC ICG ANACS (BB(Black×Bla
【商品説明】
・PCGS、NGC、ICG、ANACSなどの規格が異なる鑑定コインを２０枚まとめて収納することができます。
・【サイズ】縦34cm × 横11cm × 高さ10cm 【重量】約500g 【収納可能枚数】20枚
・【付属品】Slabel seal（スラベルシール）20枚分 【生産国】中国製（スラベルシールは日本製）
・【希望小売価格】7，700円（※材料費の高騰で値上げいたしました。）
・【素材】（外装）アルミニウム合金、合皮レザー、ABS樹脂、アクリル （内装）eva素材
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 12.30 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7718円
934 入札履歴
終了
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