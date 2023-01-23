『イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー 最低使用温度10度105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 40分に出品され03月30日 21時 40分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) ウルトラライト ダークネイビー 最低使用温度10度105231 ・最大長:80(肩幅)×202(全長) ・収納サイズ:
【商品説明】
・・生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100% ・中わた量 : 160g(ポリエステル マイクロファイバー) ・最低使用温度 : 10 ・平均重量:600ｇ ・構造 : シングル構造 、ゆったりした足元
・対象シーズン:夏用
・発売年・モデルイヤー:2022
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 13.10 cm
奥行 : 28.70 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7718円
806 入札履歴
終了
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