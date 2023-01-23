『CASIO カシオ メンズ 腕時計 200M防水 ダイバーウォッチ MDV-106-1AV [ブラック] 海外モデル Mens 200M Duro Analog Watch， Black【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 34分に出品され03月28日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
CASIO カシオ メンズ 腕時計 200M防水 ダイバーウォッチ MDV-106-1AV [ブラック]
【セット内容】腕時計本体、ボックス、取扱説明書（外国語表記）
【サイズ】48.5 x 44.2 x 12.1mm
【重量】92g
・レジンバンド
・アンチリバースベゼル
・防水 200M（660フィート）
※日本語の説明書は付属していません。
※サイズ、重さはあくまで目安としてご参考ください。
※パソコンの環境により写真と色味の違いがある場合がございます。予めご了承ください。
＜＜注意事項＞＞
こちらの商品は「国際普通郵便」での発送となります。あらかじめご了承の上ご注文くださいませ。
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落札価格7718円
76 入札履歴
終了
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