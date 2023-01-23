『メゾン ド フルール メイズリボンスクエアフリルカゴバッグ レディース 8A21F0J0700 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 12時 11分に出品され04月22日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メゾン ド フルール メイズリボンスクエアフリルカゴバッグ レディース 8A21F0J0700 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ23cmxヨコ29cmxマチ9cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・メイン素材: 本体 メイズ裏生地 ポリエステル
・留め具の種類: 引きひも
・表地: フェイクレザー
・重量:620g
【サイズ】
高さ : 12.90 cm
横幅 : 36.90 cm
奥行 : 43.70 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7718円
682 入札履歴
終了
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