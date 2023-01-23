『マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 32分に出品され03月06日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ EP3UBCB
・伝送周波数帯域：470〜710MHz（UHF ch.13〜52） 1032〜3224MHz（BS・CS） 利得：41dB(38〜44dB)/470〜710MHz 27dB(24〜30dB)/1032MHz 35dB(32〜 38dB)/3224MHz 雑音 指数：3dB以下 8dB以下 定格出力レベル：103dBμV(9波) 93dBμV/1032MHz 101dBμV/3224MHz(50波) VSWR：3以下 2.5以下 入・出力インピー ダンス：75Ω（F型端子） 使用温度範囲：-20〜+50（増幅部）、-10〜+40（電源部） 電源部入力電圧：AC100V 50・60Hz 電源部出力電圧：DC15V（最大0.57A） 外観寸法（増幅部）：87(H)×113(W)×54(D)mm 外観寸法（電源部）：56(H)×105(W)×34(D)mm 個装重量：610g
シャープ 液晶テレビ（AQUOS)純正リモコン GB026WJSA(0106380386)
¥ 7716
LCD-CM222 17〜37型 薄型テレビ用 天吊り金具 VESA規格対応
¥ 7716
スカパー『TZ-HR450P』『TZ-WR320P』『TZ-WR325P』用リモコン
¥ 7715
FURUTECH ADL オーディオグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP200B-R
¥ 7715
GOTHAM (ゴッサム) GAC-3 RCA 赤白ライン 2本ペアケーブル テルル銅、非磁性高級プラグ採用 (1.2m)
¥ 7715
オーディオアクセサリー オーディオファン アンテナ 分配器 3224MHz 8K 4K 対応 ノイズ抑制 全端子電流通過型 AFSPL 2分配 10個セット
¥ 7715
AET 動抑制素材ターンテーブルシート HPDM2913HV
¥ 7715
ソニー純正テレビリモコン RM-JD018
¥ 7714
トモカ 11T-RCA バランス(キャノンメス)⇔アンバランス(ＲＣＡ)変換 トランス内蔵 日本製
¥ 7713
RR-C1-WH/D スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続
¥ 7713
ソニー 純正 液晶テレビ ブラビアリモコン RMF-TX300J
¥ 7713
Google Chromecast 正規品 第三世代 2K対応 チャコール GA00439-JP
¥ 7711
Blackmagic Design 国内正規品ブラックマジックデザイン コンバーター Micro Converter HDMI to SDI
¥ 7711
シャープ SHARP 0106380565 液晶テレビ用リモコン（GB296SA）
¥ 7711
日本アンテナ F-PLUSTYLE 地デジアンテナ 室内/屋外用高性能薄型UHFアンテナ UDF85
¥ 7710
TVON テレビスタンド 壁寄せ 27?55インチ対応 キャスター付き ハイタイプ 移動式 ラック回転 液晶 TVスタンド テレビ台 耐荷重
¥ 7710
エース・オブ・パーツ テレビ壁掛け金具 60-80インチ対応 スリムタイプ ブラック PLB-104LB 【大型テレビ壁掛け】
¥ 7710
スカパー チューナー用リモコン N2QAYB000913
¥ 7709
落札価格7718円
284 入札履歴
終了
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