『マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 32分に出品され03月06日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ EP3UBCB

・伝送周波数帯域：470〜710MHz（UHF ch.13〜52） 1032〜3224MHz（BS・CS） 利得：41dB(38〜44dB)/470〜710MHz 27dB(24〜30dB)/1032MHz 35dB(32〜 38dB)/3224MHz 雑音 指数：3dB以下 8dB以下 定格出力レベル：103dBμV(9波) 93dBμV/1032MHz 101dBμV/3224MHz(50波) VSWR：3以下 2.5以下 入・出力インピー ダンス：75Ω（F型端子） 使用温度範囲：-20〜+50（増幅部）、-10〜+40（電源部） 電源部入力電圧：AC100V 50・60Hz 電源部出力電圧：DC15V（最大0.57A） 外観寸法（増幅部）：87(H)×113(W)×54(D)mm 外観寸法（電源部）：56(H)×105(W)×34(D)mm 個装重量：610g