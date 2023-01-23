『ベビーチェア 木製 ハイチェア ロー キッズチェア おしゃれ チェア 高さ調整 ベビー用品 座布団付き ダイニングチェア 椅子 子供 キッズ ハイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 08分に出品され03月15日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

外寸：長さ54cm×幅53cm×高さ65?88cm（5段階設定）

対象月齢

0歳から10歳頃まで

重量

約7kg

カラー （選択可能）

原木色（内寛35cm）

レッド（内寛31cm）

カフエ色（内寛35cm）

追加商品（選択可能）

お皿

お皿+車輪

※予告なく仕様が変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

※木製品につき、ひとつひとつ風合いが異なります。木目によっては、多少色目が違って見える場合があります。ご了承ください。