『ベビーチェア 木製 ハイチェア ロー キッズチェア おしゃれ チェア 高さ調整 ベビー用品 座布団付き ダイニングチェア 椅子 子供 キッズ ハイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 08分に出品され03月15日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
外寸：長さ54cm×幅53cm×高さ65?88cm（5段階設定）
対象月齢
0歳から10歳頃まで
重量
約7kg
カラー （選択可能）
原木色（内寛35cm）
レッド（内寛31cm）
カフエ色（内寛35cm）
追加商品（選択可能）
お皿
お皿+車輪
※予告なく仕様が変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。
※木製品につき、ひとつひとつ風合いが異なります。木目によっては、多少色目が違って見える場合があります。ご了承ください。
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落札価格7718円
871 入札履歴
終了
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