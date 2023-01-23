『デスクライト LEDディスク USB充電 ライト 目に優しい 卓上ライト 省エネ 調光 視力ケア 読書灯 仕事 明るい スタンドライト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 33分に出品され04月06日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デスクライトLEDディスクUSB充電ライト目に優しい卓上ライト省エネ調光視力ケア読書灯仕事明るいスタンドライト



長時間を使用しても目は疲労になりません。

シンプルな設計でタッチ操作ボタンは1つです。便利かつ実用性が高い卓上ライトです。

小さくて軽いので移動がしやすいく、どこに置いても邪魔にならないコンパクトなサイズも魅力的です。