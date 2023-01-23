『エムユースポーツ(M・U SPORTS) レディス 両手用 グローブ レッド S 703D6818【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 48分に出品され04月30日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エムユースポーツ(M・U SPORTS) レディス 両手用 グローブ レッド S 703D6818



【商品説明】

・カラー:アイボリー

・サイズ:S(17-18cm)

・両手用

・素材:ポリエステル/ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 34.50 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。