『エムユースポーツ(M・U SPORTS) レディス 両手用 グローブ レッド S 703D6818【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 48分に出品され04月30日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エムユースポーツ(M・U SPORTS) レディス 両手用 グローブ レッド S 703D6818
【商品説明】
・カラー:アイボリー
・サイズ:S(17-18cm)
・両手用
・素材:ポリエステル/ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7718円
459 入札履歴
終了
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