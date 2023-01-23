『ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg【正規品】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 23時 57分に出品され04月04日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg【正規品】
【原材料】
チキン（肉）、チキンミール、玄米、粗挽き米、オートミール、エンドウタンパク、米糠、ビートパルプ、鶏脂、タンパク加水分解物、セルロース、ひまわり油、大豆油、マリーゴールド抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（タウリン、メチオニン）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物）、緑茶抽出物、スペアミント抽出物 ミックストコフェロールで保存
【成分】
タンパク質25.0% 以上
脂質12.0% 以上
粗繊維6.0% 以下
灰分10.0% 以下
水分10.0% 以下
【その他含有成分】
ビタミンE400IU/kg 以上
タウリン0.2% 以上
リノール酸3.5% 以上
亜鉛250mg/kg 以上
ナイアシン250mg/kg 以上
ビオチン2.5mg/kg 以上
ビタミンC50mg/kg 以上
代謝エネルギー350kcal/100g
ニュートロ ナチュラルチョイス ドッグフード 避妊・去勢犬 超小型犬〜小型犬 エイジングケア チキン＆玄米 6kg お取り寄せ
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療法食 ロイヤルカナン 療法食 ドッグフード 3キログラム (x 1)
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落札価格7718円
951 入札履歴
終了
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