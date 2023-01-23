『ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg【正規品】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 23時 57分に出品され04月04日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ニュートロ ナチュラルチョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg【正規品】



【原材料】

チキン（肉）、チキンミール、玄米、粗挽き米、オートミール、エンドウタンパク、米糠、ビートパルプ、鶏脂、タンパク加水分解物、セルロース、ひまわり油、大豆油、マリーゴールド抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類（カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅）、アミノ酸類（タウリン、メチオニン）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物）、緑茶抽出物、スペアミント抽出物 ミックストコフェロールで保存



【成分】

タンパク質25.0% 以上

脂質12.0% 以上

粗繊維6.0% 以下

灰分10.0% 以下

水分10.0% 以下

【その他含有成分】

ビタミンE400IU/kg 以上

タウリン0.2% 以上

リノール酸3.5% 以上

亜鉛250mg/kg 以上

ナイアシン250mg/kg 以上

ビオチン2.5mg/kg 以上

ビタミンC50mg/kg 以上

代謝エネルギー350kcal/100g