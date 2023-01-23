『Alebert 猫ケージ キャットケージ 幅70*奥行43*高さ89cm 猫 ージ 2段 大型 ペットケージ 折りたたみ ドア付き ワ【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 11時 30分に出品され04月17日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子猫たちの豪華別荘！子猫たちが自由に遊べる楽園。広々としたスペースで子猫たちが自由に上下運動することができます。子猫を2、3匹飼っていても窮屈さを感じません。各段目に棚板が1枚付き、猫のお気に入り物を置いて、子猫が楽しく遊べるようにします。ケージ寸法：幅70*奥行43*高さ89cm（１段は43cm）ドア寸法：幅27*高さ34cm 各段目棚板寸法：幅41*奥行27cm材料：樹脂、鉄