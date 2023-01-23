『Mサイズドッグウォーカー 犬用車イス ペット用車イス ペット用補助輪 リハビリ用歩行補助具 老犬 高齢犬 シニアドッグ 犬用介護 コーギー【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 21時 38分に出品され03月26日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mサイズドッグウォーカー 犬用車イス ペット用車イス ペット用補助輪 リハビリ用歩行補助具 老犬 高齢犬 シニアドッグ 犬用介護 コーギー 柴犬 【2輪】犬用補助輪 軽量 老犬 高齢犬介護 歩行補助 散歩車
【商品説明】
・新品
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7718円
932 入札履歴
終了
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