『iKON JAPAN TOUR 2018（初回生産限定盤） [DVD]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 02時 04分に出品され04月25日 02時 04分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2019/03/20 販売元:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ 登録日:2019/02/12 iKON アイコン アイコンジャパンツアー2018 iKON映像作品 特典:オリジナルメッシュバッグ仕様／豪華フォトブック／CD2枚／豪華特典応募シリアルコード（期限有）／スマプラムービー（有効期間2年間）（以上2点、初回生産分のみ特典）／特典ディスク【DVD】 内容:BLING BLING／SINOSIJAK REMIX／RHYTHM TA REMIX（Rock Ver.）／MC1／COCKTAIL -KR Ver-／ONLY YOU -KR Ver-／MC2／DON’T FORGET／ONE AND ONLY -KR Ver-／B.I／HOLUP!／BOBBY／ANTEHM／B.I＆BOBBY／B-DAY／DUMB ＆ DUMBER／VIDEO／MY TYPE／RUBBER BAND／MC3／BEST FRIEND／EVERYTHING／LOVE SCENARIO／GOODBYE ROAD -KR Ver-／MC4／KILLING ME -KR Ver-／FREEDOM -KR Ver-／LONG TIME NO SEE（EN 01）／MC5／JERK（EN 02）／BLING BLING（EN 03）／B-DAY（EN 04）／JUST ANOTHER BOY（EN 05）／MC6／DUMB ＆ DUMBER（EN 06）／MC7／WHAT’S WRONG?（EN 07）／CLIMAX（EN 08）／RHYTHM TA REMIX（Rock Ver）（EN 09） 解説:韓国出身の7人組で活