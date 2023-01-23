『パナソニック(Panasonic) ブラケットライト LGW85006Z 本体: 高さ24.1cm 本体: 幅24.1cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 37分に出品され03月19日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
電球色2700K
Ra84
消費電力:4.4W
器具光束:251lm
消費効率:57.0lm/W
入力電流:0.08A(100V)
LED電球4.4W1灯(E17)
出しろ:124
40形電球1灯器具相当
ガラスカバー:乳白つや消し
アルミ:シルバーグレーメタリック
カバーキャッチ付
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落札価格7718円
986 入札履歴
終了
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