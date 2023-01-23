『江井ヶ嶋酒造 神鷹 純米吟醸「山田錦」(黒) 720ml 6本セット 送料込み 同梱不可 蔵元直送【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 10分に出品され03月18日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 播州三木産・山田錦100%使用。香りは控えめで、さわやかなのどごし、芳醇で味のバランスの良いお酒。アルコール度数:15日本酒度:0 酸度:1.6麹米:山田錦 精米歩合:60掛米:山田錦 精米歩合:60



商品タイプ：日本酒

酒造メーカー：江井ヶ嶋酒造（株）

サイズ：--

JANコード：4969265710818

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