『オヤイデ ステレオ標準プラグケーブル（3.0m）OYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 TRS V2/3.0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 56分に出品され04月13日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,717円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オヤイデ ステレオ標準プラグケーブル（3.0m）OYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 TRS V2/3.0



【商品説明】

・TRS/TSフォンプラグ：NEOP-285T/P-285M

・インピーダンス：120Ω使用ハンダ：OYAIDESS-47

・シールド：102SSC編組（24組/8本/0.12mm）外装シース：PbフリーPVC

・導体：精密導体”102SSC”絶縁体：発泡ポリプロピレン（赤・白）



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。