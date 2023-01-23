セカンドバッグ クラッチバッグ セカンドポーチ メンズ ダブルファスナー ボックス型 日本製 国産 豊岡製 2室【コストコ お買い得】

商品情報

セカンドバッグ クラッチバッグ セカンドポーチ メンズ ダブルファスナー ボックス型 日本製 国産 豊岡製 2室 ストラップ付き パンチング合皮 40代 50代 60代 70代 80代 通勤 通院 旅行 結婚式 ビジネス カジュアル 黒 チョコ BRELIOUS KBN25912 車のハンドルにも使われていたタフな素材＆オシャレなパンチング加工のセカンドバッグ。 軽量なので、持ち運びのストレスもなく気軽にご使用いただけます。 2室のダブルファスナー、縦持ちできるハンドルなど使いやすい仕様に拘りました。 普段使いからビジネスまで幅広く使えるシンプルなデザイン。 安心と信頼の日本製。鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による洗練された逸品。商品詳細サイズ：横幅25cm × 高さ15cm × 厚み9cm重量：約330g素材：合皮革付属素材：PVC内装素材：綿生産地：日本製（ 兵庫県豊岡市にて生産 ）ブランド：BRELIOUS（ブレリアス）仕様【正面】・ファスナーポケット【メインルーム前室内部】・カード入れ【メインルーム後室内部】・オープンポケット【その他】・YKKファスナー使用