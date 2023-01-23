『国産 ヨガ座布団 yoga クッション（瞑想）座布・座蒲・座蒲・座禅専用の座禅座布団 日本製 (３６cm， おじゃみピンク)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 10分に出品され03月15日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,717円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヨガ、ピラティスの映像ソフト
【商品名】
国産 ヨガ座布団 yoga クッション（瞑想）座布・座蒲・座蒲・座禅専用の座禅座布団 日本製 (３６cm， おじゃみピンク)
CMR-X01N4BMJ5E
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
※カラー、サイズ等がある場合はご覧の商品は商品名に記載の商品でございます。
※カラー、サイズ等が商品名に記載がない場合はお問い合わせフォームにてご連絡頂けますようお願いいたします。
※商品が提携倉庫の在庫の場合発送まで10日間程頂く場合がございます。
※箱入り商品は箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。
※稀にパッケージに傷、擦れなどがある場合もございます。
その他パンフレットや付属品についても本商品のみになる場合もござ
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落札価格7717円
21 入札履歴
終了
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