『シャープ 液晶テレビ（AQUOS)純正リモコン GB026WJSA(0106380386)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 31分に出品され04月18日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,716円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ 液晶テレビ（AQUOS)純正リモコン GB026WJSA(0106380386)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7716円
286 入札履歴
終了
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