『SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 89cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 05分に出品され03月14日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 89cm



【商品説明】

・サイズ：重量/570g平均、長さ/89cm



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 88.50 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。