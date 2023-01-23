『SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 89cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 05分に出品され03月14日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SSK(エスエスケイ) 野球 ノックバット 木製 プロエッジ FUNGO EBB8000 ナチュラル 89cm
【商品説明】
・サイズ：重量/570g平均、長さ/89cm
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 88.50 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7715円
169 入札履歴
終了
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