『スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 45分に出品され04月13日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F



【商品説明】

・エコ／ストレッチ／撥水

・毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースオープンバックニースキン

・競泳水着／FINA認証



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。