『スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 45分に出品され04月13日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スピード 競泳水着 FLEX Σχ Openback Kneeskin フレックスシグマカイセミオープンバックニースキン SCW12301F
【商品説明】
・エコ／ストレッチ／撥水
・毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースオープンバックニースキン
・競泳水着／FINA認証
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 20.10 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7715円
744 入札履歴
終了
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