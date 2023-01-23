Dobbyby コスメ収納 化粧品収納ボックス スキンケア 洗面台 スキンケア 収納 メイクボックス コス【2024年最新】

商品情報

Dobbyby コスメ収納 化粧品収納ボックス スキンケア 洗面台 スキンケア 収納 メイクボックス コスメボックス 収納ケース ステンレス クラミックトレイ 整理簡単 強い耐久性 黄金色 二層 (L-Sliver)



商品コード：41064452352

型番：9019

カラー：L-Sliver



【二層デザイン】化粧台、洗面台、キッチン、机などの小さなエリアにより広い空間を作ります。設計された各層には、十分な空間があり、化粧品、ジュエリー、スキンケア製品、小さなシャワー製品などを整然と収納できます。

【材質】ステンレス製で、湿っぽい場所でも、錆びにくくなります。また、取り外し可能なセラミックトレイで、清掃も簡単にできます。

【プレゼント】男性と女性にも最適です。独特なインテリアを楽しむ人への完璧なプレゼントです。

【サイズ】上層:約29CM14CM4CM、