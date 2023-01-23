『Dobbyby コスメ収納 化粧品収納ボックス スキンケア 洗面台 スキンケア 収納 メイクボックス コス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 14時 32分に出品され03月29日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Dobbyby コスメ収納 化粧品収納ボックス スキンケア 洗面台 スキンケア 収納 メイクボックス コスメボックス 収納ケース ステンレス クラミックトレイ 整理簡単 強い耐久性 黄金色 二層 (L-Sliver)
商品コード：41064452352
型番：9019
カラー：L-Sliver
【二層デザイン】化粧台、洗面台、キッチン、机などの小さなエリアにより広い空間を作ります。設計された各層には、十分な空間があり、化粧品、ジュエリー、スキンケア製品、小さなシャワー製品などを整然と収納できます。
【材質】ステンレス製で、湿っぽい場所でも、錆びにくくなります。また、取り外し可能なセラミックトレイで、清掃も簡単にできます。
【プレゼント】男性と女性にも最適です。独特なインテリアを楽しむ人への完璧なプレゼントです。
【サイズ】上層:約29CM14CM4CM、
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落札価格7715円
261 入札履歴
終了
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