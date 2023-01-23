『耐久性と軽量性を両立 ファイバークレイの新定番 エイリヤス ラウンド 35cm ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 14時 18分に出品され04月01日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大型 植木鉢 おしゃれ モダン 観葉植物 鉢 丸 室内 屋外
直径35cm 高さ34cm 口径29.5cm
内高さ32cm
重さ ： 約 4kg
容量 ： 約 20L
素材 ： ファイバークレイ
色 ： ブラック
底穴 ： 有
ハンドメイドのため、サイズや色に個体差がある場合があります。
多少の色ムラなどあることをご理解願います。
色調は画面上と実物とは異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
耐久性と軽量性を両立 ファイバークレイの新定番 エイリヤス ラウンド 35cm ウォッシュグレー
¥ 7715
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大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ 角ポット 32型 アイボリー （底穴なし）
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大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ アベニュー 40型 アイボリー （底穴なし）
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大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ Aカップ 38型 アイボリー （底穴なし）
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大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 メタリックグレー R-34型 （底穴なし）
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大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 ホワイト R-34型 （底穴なし）
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落札価格7715円
732 入札履歴
終了
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