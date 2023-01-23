『Lixit Top Fill No Drip Water Bottles for Rabbits Ferrets Hamsters Guinea【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 59分に出品され03月12日 13時 59分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Lixit Top Fill No Drip Water Bottles for Rabbits， Ferrets， Hamsters， Guinea Pigs， Rats， Chinchillas and Other Small Animals (32 Ounce (Pack of 1)， Clear)ブランド：Lixit商品サイズ：32oz高さ：8.6 cm横幅：9.9 cm奥行：23.1 cm 商品番号：30-0378-018色：Clear素材：Stainless Steel
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落札価格7715円
739 入札履歴
終了
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