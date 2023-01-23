『療法食 ロイヤルカナン キャットフード 満腹感サポート 3.5キログラム (x 1)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 48分に出品され03月05日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
療法食 ロイヤルカナン キャットフード 満腹感サポート 3.5キログラム (x 1)
【商品説明】
・原産国:韓国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×12×45cm
・本体重量:3.5kg
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 27.40 cm
奥行 : 33.29 cm
重量 : 3.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7715円
881 入札履歴
終了
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