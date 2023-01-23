『救急戦隊ゴーゴーファイブ DVD COLLECTION VOL.1 [DVD]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 04分に出品され04月21日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメ特撮 発売日:2019/12/04 販売元:東映ビデオ 登録日:2019/07/05 西岡竜一郎 小中肇 キュウキュウセンタイゴーゴーファイブボリューム1 スーパー戦隊シリーズ 救急戦隊ゴーゴーファイブ 6202310050377 ニシオカリュウイチロウ 特典:ピクチャーレーベル／ブックレット／特典ディスク【DVD】 解説:江戸時代以来の火消しの家系に生まれ、市民の安全を守る職業に就いていた5兄妹。長男マトイ、次男ナガレ、三男ショウ、四男ダイモン、長女マツリは、父・巽世界博士から救急戦隊ゴーゴーファイブに任命された。災厄をもたらす災魔一族と戦うために、兄弟達は父の開発したアンチハザードスーツを着装し、救急ロボやツールを駆使して立ち向かう!