『1000ピース ジグソーパズル 世界の国旗 6000-0128 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 12時 04分に出品され04月05日 12時 04分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 photomosaic・ ワンサイズ 6000-0128

・サイズ:縦49×横67cm

・※この商品は英語パッケージです。パズル専用の糊は付属していません。