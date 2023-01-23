『Nobound U10 Mini 6A2 真空管 ヘッドホン アンプ HIFI ステレオ プリアンプ ホーム スピーカー用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 08時 46分に出品され04月09日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ハイパワーを備えたU10ヘッドフォンアンプ：ステレオ3.5mm AUXおよびRCA入力により、MP3、スマホ、コンピューター、CDプレーヤーなどのほとんどのオーディオソースと互換性があります。デュアルヘッドフォンジャック 3.5 / 6.35mm はMAX 1100mWを出力し、すべての 18-600Ω ヘッドフォンを簡単に駆動できます。U10は、アンプやアクティブスピーカーの音質を向上させる為にプリアンプとしても使用できます。

高度なデザインと HIFI サウンド: 革新的な内蔵電圧ブースト回路技術で、DC 5V のみの入力でもU10 は常に 24V の高電圧で動作し、非常に静かな背景を持つサウンド、驚くほどの純度と透明度、正確なバランスと広い音場、簡単の使用と比類のないサウンドの両方を同時に実現できます。

より高いプレイアビリティを備えたプラグイン可能なデザイン: 2PCS 6A2 真空管を採用して、サウンドを柔らかく暖め、リアルで自然で、豊かでまろやか、繊細で甘い音になります。真空管とオペアンプの両方がプラグイン可能なソケットで設計されており、真空管、オペアンプのアップグレード、およびサウンドシェイピングに便利で、さまざまなスタイルのサウンドを簡単に楽しむことができ