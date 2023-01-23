『GEX ピュアブラック 2L〔×5セット〕 砂 底砂 水槽 水質改善 ろ材 濾材 ろ過材 濾過材【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 53分に出品され03月17日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水槽の悩み解消！新素材サンド

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【商品名】 （まとめ）ピュアブラック 2L【×5セット】 【ジャンル・特徴】 水槽の悩み解消！新素材サンド [ 50195 ] 【メーカー名】ジェックス株式会社【型番】50195 ・ピュアブラック 2L 【商品特徴】 流木のアクなども除去し、水がすっきり透明になります。水草の根がよく伸びるので、魚にはもちろん水草水槽に最適です。PHを中性付近で安定させるので様々な生体に適しています。生体や水草の色が引き立つブラックカラーです。 【材質/素材】 アンスラサイト 【原産国または製造地】 日本 【諸注意】 ・水換えの際にはサンドをできるだけ丁寧に取り除いてください。 ・上部フィルター、水中フィルター、外掛け式フィルター、外部フィルターを使用する場合は吸い込み口からサンドが入らないように離してご使用ください。また吐出口に岩