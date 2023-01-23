『ペット リュック キャリー アウトドア プロダクツ 犬 猫 耐荷重8kg ヒッコリー (M， ネイビー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 22分に出品され03月14日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット リュック キャリー アウトドア プロダクツ 犬 猫 耐荷重8kg ヒッコリー (M， ネイビー)
【商品説明】
・8kg （推奨体重4kg）
・幅33×奥行23×高さ42cm / 男女兼用 ※サイドポケット：幅17×高さ15.5cm
・素材：ポリエステル100％
・重さ：800g
CMR-X09TZQYQ27
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 42.79 cm
奥行 : 46.40 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7715円
638 入札履歴
終了
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