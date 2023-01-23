『GAOMON M10K PRO AndroidおよびRadial機能対応 傾き検知可能ペンタブレット8192筆圧充電不要のペン10ショートカ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 40分に出品され03月31日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GAOMON M10K PRO AndroidおよびRadial機能対応 傾き検知可能ペンタブレット8192筆圧充電不要のペン10ショートカ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7715円
318 入札履歴
終了
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