『クチタプ セボナーコレクション ハーネス イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 27分に出品され03月26日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クチタプ セボナーコレクション ハーネス イエロー



【商品説明】

・ハーネス



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。