『クチタプ セボナーコレクション ハーネス イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 27分に出品され03月26日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クチタプ セボナーコレクション ハーネス イエロー
【商品説明】
・ハーネス
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7714円
809 入札履歴
終了
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