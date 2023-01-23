『エフシーイー ショルダーバッグ(タウン用) F2002RN0018R ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 19分に出品され03月24日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフシーイー ショルダーバッグ(タウン用) F2002RN0018R ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフシーイー

ショルダーバッグ(タウン用)

F2002RN0018R

ネイビー