『ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 01時 25分に出品され05月06日 01時 25分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 24.10 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。