『ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 01時 25分に出品され05月06日 01時 25分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 リモコン付き HD 400S ブラック 入力インピーダンス18Ω国内正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 24.10 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7713円
772 入札履歴
終了
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