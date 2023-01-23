『すぎやまこういち（cond） / 交響組曲 ドラゴンクエストI〜VII そして伝説へ…／導かれし者たち／天空の花嫁 他 [CD6枚セット]【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 02時 12分に出品され04月14日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD6枚セット アニメ・ゲームゲーム音楽 発売日:2009/10/07 販売元:キングレコード 登録日:2023/06/22 すぎやまこういち（cond） すぎやまこういち CD SUGIレーベル作品 当店厳選セット商品一覧はコチラ 解説:【シリーズまとめ買い】すぎやまこういちが音楽を担当する、オーケストラ・サウンド「交響組曲 ドラゴンクエスト」シリーズ CD6枚セット大人気ゲームソフト『ドラゴンクエスト』シリーズ楽曲！「ロトのテーマ」他を収録すぎやまこういち（cond）セット内容商品名：交響組曲 ドラゴンクエストI・II種別： CD品番： KICC-6315JAN： 4988003372408発売日： 20091007商品内容： CD 1枚組商品解説： 19曲収録商品名：交響組曲 ドラゴンクエストIII そして伝説へ…種別： CD品番： KICC-6316JAN： 4988003372415発売日： 20091007商品内容： CD 1枚組商品解説： 14曲収録商品名：交響組曲 ドラゴンクエストIV 導かれし者たち種別： CD品番： KICC-6317JAN： 4988003372422発売日： 20091007商品内容： CD 1枚組商品解説： 12曲収録商品名：交響組曲 ドラゴンクエストV 天空の花嫁種
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落札価格7713円
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