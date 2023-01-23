『[AOSLE] リュック メンズ ビジネス リュック バックパック りゅくサック メンズ YKKダブルジッパー 防水リュック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 38分に出品され03月28日 12時 38分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【30リットル大容量設計】30リットル容量で、収納力抜群。17インチまでPC、iPad、 A4サイズの書類や着替え、サングラス、帽子など必要なアイテムを、まとめて収納できます！短期旅行など2~3日分の着替えが楽に収納可能！

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