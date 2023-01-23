『AKOZLIN 野球練習ネット 折り畳み式 ティーバッティング ネット 野球ネット 野球 ティーネット Baseball Net 打撃 投球【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 25分に出品され03月21日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AKOZLIN 野球練習ネット 折り畳み式 ティーバッティング ネット 野球ネット 野球 ティーネット Baseball Net 打撃 投球
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 112.80 cm
重量 : 5.73 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7713円
885 入札履歴
終了
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