『ヘッズ 保冷バッグ 23×19×17cm 白 4個 クールバッグ ボヌール かご付 エコバッグ HEADS BNR-KCB2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 14時 11分に出品され03月29日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヘッズ 保冷バッグ 23×19×17cm 白 4個 クールバッグ ボヌール かご付 エコバッグ HEADS BNR-KCB2



【商品説明】

・?k?T?C?Y?lW230?~H190?~D170mm

・?k?}?`?`??l????}?`

・?k????l?|???G?X?e????170g/?u?{?A???~????

・?Ж?f?U?C???@?t?@?X?i?[?t

・???V?R?f????A????????`??????????????????????B?????C???G??????F??????????????????B????????I????????????A?P?K????????????????????????????????B???F??????J?r????????????????A??????????????A?????



【サイズ】

高さ : 20.10 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。