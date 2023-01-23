『ダイワ(DAIWA) 釣り 偏光 サングラス オーバーグラス DO-4033 グレーフラッシュシルバーミラー【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 05時 23分に出品され04月12日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 釣り 偏光 サングラス オーバーグラス DO-4033 グレーフラッシュシルバーミラー



【商品説明】

・サイズ:43×145mm



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 17.90 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。