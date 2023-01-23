『Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ25 7TJ052【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 07時 14分に出品され04月03日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ25 7TJ052
【商品説明】
・グリップサイズ:0(4)
・ストリングパターン:16×16
・フレーム全長:25インチ
・ヘッドサイズ:100平方インチ
・平均ウエイト:225g(フレーム)
・推奨テンション:38~48ポンド
・素材:カーボン
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7713円
932 入札履歴
終了
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