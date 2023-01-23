『白光(HAKKO) 卓上吸煙器 FA400-01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 39分に出品され03月28日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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電源:AC 100V 50/60Hz
消費電力:50Hz 15W/60Hz 13W
プラグ形状:2極接地型プラグ
交換フィルター:A1001(1枚入り)
運転音:50Hz 48dB/60Hz 51dB
処理風量(50Hz):縦置き 1?/min.、横置き 0.4?/min.
処理風量(60Hz):縦置き 1.1?/min.、横置き 0.5?/min.
外形寸法:166(W)×212(H)×113(D)mm
重量:910g(コードを除く)
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落札価格7713円
236 入札履歴
終了
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