『DVD/LiSA/LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 09時 32分に出品され03月18日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LiSA (リサ りさ)

2023年4月19日 発売





DVD:1

1.無色透明(LiVE is Smile Always〜Letters to U〜 at 渋谷O-EAST(2011))

2.一番の宝物(LiVE is Smile Always〜LOVER"S"MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂(2012))

3.oath sign(LiVE is Smile Always〜LOVER"S"MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂(2012))

4.Believe in myself(LiVE is Smile Always〜LOVER"S"MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂(2012))

5.traumerei(LiVE is Smile Always〜今日もいい日だっ〜 at 日本武道館(2014))

6.いつかの手紙(LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト(2014))

7.Rising Hope(LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト(2014))

8.逆光オーケストラ(LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト(2014))

9.best day， best way(LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜「いちごドーナツ & ちょこドーナツ」 at 日本武道館(2015))

10.Im a Rock star(L